Tragedia a Cavenago, uomo di 53 anni ucciso da un malore mentre fa l'orto

Tragedia a Cavenago di Brianza: un uomo di 53 anni è stato ucciso da un malore in via De Coubertin nel pomeriggio di giovedì 23 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 14.30 mentre il 53enne si trovava in un orto per alcuni lavori di manutenzione. Quando è scattato l'allarme la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Monza.