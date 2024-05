Uomo travolto a piedi in tangenziale: morto 41enne e traffico in tilt

Un uomo di 41 anni è stato travolto e ucciso da un'auto lungo la Tangenziale Est di Milano (A51), all'alba di giovedì. L'incidente è avvenuto nel tratto tra l'uscita 7 Rubattino e l'uscita 8/8a Sp 103 Segrate Lambrate, in direzione nord.

Il personale sanitario è arrivato sul posto alle 5.21 con due equipaggi, che non hanno potuto fare niente per salvare la vita del pedone quarantunenne. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Assago per i rilievi: per il momento non è chiara la dinamica dell'incidente né il perché ci fosse questa persona a piedi in quel tratto di strada. Il traffico lungo l'arteria è rimasto bloccato. Milano Serravalle, ente che gestisce le tangenziali di Milano, spiega che alle 6.30 si registrano oltre 3 chilometri di coda.