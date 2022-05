Tragedia in stazione a Monza, uomo muore travolto da un treno

Un uomo di cinquant'anni è morto nella serata di lunedì 16 maggio a Monza, investito da un treno. Il dramma, secondo quanto al momento ricostruito, si è consumato in stazione, in via Arosio. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 23 e tra i binari sono intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso insieme agli agenti della polizia ferroviaria e ai vigili del fuoco di Monza.

I soccorsi

Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: il 50enne - la cui identità al momento non è nota - è morto sul colpo, investito da un treno merci della linea Piacenza-Milano, all'altezza dei binari in stazione. Inutili sono stati i tentativi di soccorso. Il personale sanitario ha potuto constatare il decesso mentre sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell'accaduto e far luce sulla natura del gesto.