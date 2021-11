Trovato senza vita in casa un uomo di 49 anni

Il corpo senza vita di un uomo di 49 anni è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione del quartiere Triante, a Monza. L'allarme è scattato nella mattinata di mertcoledì 10 novembre quando in via Pitagora sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme alle volanti della Questura di Monza.

Purtroppo per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare e il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso del 49enne che sarebbe stato trovato esanime sul divano dalla madre che si era recata nell'appartamento preoccupata perchè non riusciva a contattare il figlio. Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire la causa del decesso.