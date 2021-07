Cadavere nel Villoresi a Monza, recuperato il corpo senza vita di un uomo

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nella tarda serata di sabato 10 luglio, intorno a mezzanotte, nel canale Villoresi, a Monza. La chiamata di emergenza è partita intorno alle 23.50 da viale Lombardia dove all'altezza della centrale idroelettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza e Brianza insieme alle volanti della Questura di Monza e ai soccorsi del 118.

Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto al momento reso noto si tratterebbe di un uomo di circa cinquant'anni che pare avesse indosso un abbigliamento sportivo, da running.

Un incidente nello stesso momento

Proprio in contemporanea, sempre in viale Lombardia, mentre all'altezza del canale avvenivano le operazioni di recupero, lungo il tratto stradale un uomo di 49 anni è stato soccorso in seguito a un incidente stradale a bordo di un monopattino elettrico. Un'ambulanza del 118 lo ha accompagnato e trasferito in codice giallo in ospedale al San Gerardo di Monza.