Picchiato a sangue in strada da quattro persone per un cellulare: 40enne in ospedale

Un uomo picchiato a sangue, in strada, e finito in ospedale per un cellulare. Una rapina violenta avvenuta lo scorso 24 luglio a Usmate Velate, in viale Europa, su cui ora stanno indagando i carabinieri della compagnia di Monza.

I fatti sono avvenuti in tarda serata quando la vittima, un cittadino 40enne di origine egiziana stava pedalando verso casa, dopo aver finito il turno in una azienda dove è impiegato come operaio. Sul suo cammino, secondo quanto al momento ricostruito, avrebbe trovato quattro persone che lo avrebbero costretto a fermarsi e aggredito. Calci, schiaffi, spintoni e botte per rubargli lo smrtaphone.

Una rapina violenta per cui ora sono in corso alcuni accertamenti. A mettere in fuga gli aggressori è stato un passante che ha notato la scena e chiesto aiuto. A Usmate Velate è giunta un'ambulanza del 118 e i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Monza. Il 40enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate per accertamenti e dimesso. Indagini in corso.