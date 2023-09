Punto da uno sciame di vespe, ha un malore: uomo in ospedale

Le punture da parte di uno sciame di vespe e poi il malore, con la corsa a sirene spiegate in ambulanza, in ospedale.

Momenti di apprensione martedì mattina, 12 settembre, a Inverigo, comune del comasco al confine con la Brianza.

Come riferisce Quicomo.it, in via Lambro intorno alle 9.13 un uomo di 61 anni è stato assalito da uno sciame di vespe. Il 61enne sarebbe stato punto diverse volte e ha avuto un malore e sono stati chiamati immediatamente i soccorsi del 118. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) l'ambulanza inizialmente era stata allertata in codice giallo ma è poi ripartita alla volta dell'ospedale Fatebenefratelli di Erba in codice rosso, con la massima urgenza a causa delle gravi condizioni in cui versava l'uomo.