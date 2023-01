L’appuntamento a luci rosse si trasforma in un incubo: uomo preso a pugni in faccia e rapinato

Un incontro in chat, su un sito per adulti, qualche chiacchiera e poi la decisione di vedersi. E così un 40enne residente in provincia di Savona nei giorni scorsi si è messo in macchina e ha raggiunto Varedo dove avrebbe dovuto incontrare una avvenente donna misteriosa conosciuta solo virtualmente. All’appuntamento però si è presentata una 32enne ben diversa dalla foto comparsa online. E l'incontro non è stato romantico come il 40enne si aspettava. Dopo essersi presentati i due venivano raggiunti da un terzo uomo che si sarebbe avvicinato all’auto della vittima, rompendo il vetro con un pugno e mandandolo in frantumi.

A quel punto i due si sarebbero avventati con violenza sul 40enne che è stato colpito al volto con inaudita violenza con diversi pugni. Dopo le botte anche la rapina: l’uomo è stato derubato dal portafogli sfilatogli dalla giacca dove c’erano cento euro. Mentre la coppia faceva perdere le proprie tracce, il 40enne finiva in ospedale al Niguarda di Milano da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 20 giorni per trauma cranico. In seguito alla denuncia sporta dal 40enne i carabinieri hanno avviato le indagini e identificato la donna. Si tratta di una 32enne, nota per precedenti in materia di stupefacenti, residente in provincia che ora dovrà rispondere del reato di rapina.

Sono in corso le indagini per identificare anche il complice. Dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza mettono in guardia sui rischi che si corrono sul web, in materia di acquisti non sicuri e di incontri, invitando alla prudenza.