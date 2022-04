Tenta il suicidio, lo salva la mamma di 84 anni insieme alla polizia locale

Attimi, che sono stati decisivi. Intervento d'emergenza venerdì mattina a Seregno per gli agenti della polizia locale che hanno salvato un uomo che aveva appena cercato di togliersi la vita. La chiamata con la richiesta di attivazione è arrivata una manciata di minuti dopo mezzogiorno da parte della centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che chiedeva il supporto di una pattuglia nel quartiere di Santa Valeria dove una pensionata di 84 anni aveva appena trovato il figlio quasi esanime dopo un tentativo di suicidio.

I soccorsi

Gli agenti si sono precipitati sul posto dove hanno trovato un uomo di 52 anni a terra, quasi privo di sensi. La prima a intervenire in quell'abitazioen era stata la madre, classe 1938, che preoccupata perchè non riusciva a mettersi in contatto con il figlio lo aveva raggiunto e lo aveva sorpreso mentre metteva in atto i suoi propositi suicidiari. E' stata lei, 86 anni, a liberarlo dal cappio che aveva e ad adagiarlo a terra. "Gli operatori, avendo approfondite conoscenze delle tecniche di pronto soccorso, riscontrando che la persona presentava ancora labili parametri vitali, cianosi diffusa e assenza di attività respiratoria, ma con polso bradicardico e filiforme, decidevano di iniziare la pratica di rianimazione cardiopolmonare, che consentiva così di poter preservare in vita il soggetto fino all'arrivo dei soccorsi sanitari pochi minuti più tardi" spiegano dal comando della polizia locale di Seregno guidata dal comandante Maurizio Zorzetto.

Dopo aver stabilizzato i parametri, il personale sanitario lo ha trasferito in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza in condizioni comunque critiche a causa della prolungata carenza di ossigeno. "Il comandante e l'amministrazione si uniscono nella vicinanza e sostegno ai congiunti della persona coinvolta, fiduciosi in una pronta ripresa e nel superamento delle difficoltà che possono averlo condotto al insano gesto" hanno spiegato dal municipio.

L'amministrazione comunale e il comandante Zorzetto hanno anche rivolto un ringraziameno a chi è intervenuto nel tentativo di salvare una vita "con sangue freddo, lucidità ed eccellenti capacità tecniche, hanno saputo dimostrare l'importantissimo ruolo svolto quotidianamente dalla polizia locale a servizio della collettività, non solamente nella repressione degli illeciti, ma che con costante presenza e dedizione, si afferma anche nel più ampio ruolo di tutore dell'incolumità e sicurezza dei cittadini più fragili".