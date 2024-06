Operaio si lancia nel vuoto dal cavalcavia: ricerche in corso nell'Adda

Un operaio è precipitato dal ponte dell'autostrada A4 sul fiume Adda. Sono in corso le ricerche dell'uomo. A dare la notizia è il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano.

I pompieri sono intervenuti nel territorio comunale di Vaprio d'Adda, comune milanese al confine con il territorio della Brianza, per ricercare l'uomo che, secondo quanto appreso, si sarebbe gettato nel fiume, nei pressi del Santuario di Concesa.

Sul posto il Distaccamento di Gorgonzola e il nucleo sommozzatori di Milano coadiuvati dal nucleo Saf fluviale del Comando di Bergamo.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252, (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.