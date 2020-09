Si spoglia nudo e si masturba davanti a una donna al Parco di Monza: 40enne denunciato

Si è spogliato, restando completamente nudo, e ha iniziato a masturbarsi davanti a una donna che aveva appena finito di fare jogging tra i sentieri del Parco di Monza e si era fermata vicino a una staccionata per fare stretching. Mentre a pochi passi passeggiavano famiglie, nonni con bambini e minorenni. E' stata la signora a chiamare le forze dell'ordine e a far accorrere nell'area verde, a ridosso dell'ingresso di Porta Vedano, i poliziotti della Questura di Monza.

L'uomo è stato rintracciato in un boschetto dove aveva provato a nascondersi alla vista delle forze dell'ordine. Una volta fatto rivestire è stato identificato e riconosciuto dalla vittima come l'uomo che poco prima, davanti a lei, aveva iniziato a toccarsi nelle parti intime. Il maniaco, 40 anni, originario dello Sri Lanka, è stato denunciato e nei suoi confronti è stato emesso anche un foglio di via obbligatorio della durata di un anno.

Sul suo conto è emerso un precedente per un episodio analogo avvenuto tempo fa quando il 40enne era stato sorpreso nudo in strada e si era giustificato dicendo di dover espletare un impellente bisogno fisiologico e di essersi spogliato per paura di sporcare una costosa maglietta che indossava.