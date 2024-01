Soccorsi in codice rosso in una palestra in Brianza: uomo al San Gerardo

Un'automedica e un'ambulanza in codice rosso e i carabinieri. Grande dispiegamento di soccorsi nella nottata di martedì 23 gennaio a Varedo dove un uomo di 50 anni è stato soccorso, in gravi condizioni, all'interno dei locali di una palestra di Varedo, in via Bergamo.

La chiamata con la richiesta di emergenza è scattata intorno alle quattro e mezza e prima dell'alba la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto i mezzi di soccorso. Al momento dell'arrivo dei sanitari il 50enne risulta fosse in arresto cardiocircolatorio: l'uomo è stato soccorso e trasferito in codice rosso in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza.

Secondo quanto al momento emerso il 50enne sarebbe stato colto da un malore mentre era intento a svolgere attività sportiva nella struttura che è aperta 24 ore su 24, anche in orario notturno. Poi la chiamata di emergenza e l'arrivo dei mezzi di soccorso, con la corsa a sirene spiegate in ambulanza a Monza.