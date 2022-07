Tragedia sfiorata a Monza: uomo appeso al ponte salvato dalla polizia

Tragedia sfiorata questa mattina 17 luglio intorno alle 6.30 su viale delle Industrie, tra Monza e Brugherio all'altezza del cimitero. Un uomo è rimasto appeso sul ponte della passerella ciclo pedonale di San Damiano. Il traffico è stato bloccato per effettuare l'intervento di salvataggio da parte della polizia di stato. Non si conoscono le generalità dell'uomo coinvolto. In aggiornamento