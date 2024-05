I soccorsi

/ Viale Circonvallazione

Operaio minaccia di buttarsi nel vuoto da 10 metri in cantiere: salvato 36enne

A far desistere il muratore è stato l'intervento dei carabinieri che hanno avviato un dialogo con l'uomo che è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice verde. All'origine del gesto ci sarebbero questioni di natura economica, con lamentele riguardo a presunti stipendi che non sarebbero stati saldati