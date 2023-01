Uomo muore travolto dal treno: circolazione bloccata

Grave incidente nei pressi della stazione di Cesano Maderno. Il traffico ferroviario è bloccato. Nel pomeriggio di martedì 24 gennaio poco dopo le 15.30 un uomo è stato investito nei pressi del passaggio a livello della stazione di Cesano Maderno. Dalle prime informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) si tratterebbe di un anziano di 92 anni. Purtroppo per lui i soccorsi sono stati vani.

Dal 118 sono stati inviati l'automedica e l'ambulanza in codice rosso. Si sono precipitati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori hanno provato a salvarlo, ma purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Ad ora non è ancora nota la dinamica dell'incidente. Dall'App di Trenord riferiscono che al momento la circolazione dei treni lungo quel tratto è sospesa.

Notizia in aggiornamento