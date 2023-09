"Ragazzine avvicinate da un uomo nudo in strada", la segnalazione e le indagini

Stavano camminando per strada quando da dietro, correndo, un uomo - pare completamente nudo - le abbia urtate. E loro - due ragazzine di 18 anni - sono scappate via, terrorizzate. Questo, secondo quanto al momento emerso, l'episodio avvenuto nella giornata di mercoledì a Monza, in zona Boscherona.

"Questa mattina intorno alle 10:50 due ragazzine intorno ai 18 anni, sono passate dalla nostra via Tagliamento correndo, urlando e piangendo perché a quanto pare aggredite da un'uomo completamente nudo. L'uomo è stato visto passare: altezza circa 175 cm., carnagione olivastra, barba non folta, di più non si è riusciti ad inquadrare il soggetto, che correva direzione canale Villoresi" si legge nella comunicazione del responsabile del gruppo di controllo di vicinato di Monza e Brianza, Roberto Civati.

Immediatamente è partita una telefonata al 112 che ha fatto accorrere sul posto una volante della polizia di Stato. Gli agenti hanno avviato le ricerche ma dell'uomo non c'era ormai più traccia. La ragazzina che sarebbe stata protagonista dell'episodio mentre era a passeggio con un'amica si è poi presentata in questura e ha sporto denuncia. Ora la polizia indaga.

"Si fa presente che la zona della Boscherona, si presta a situazioni di degrado, spaccio e altro, di fare attenzione. Vedo spesso ragazzi e ragazzine passare da queste parti, anche e soprattutto durante le ore notturne, in zone completamente buie, inconsapevoli di ciò che potrebbe capitare, sarebbe utile far presente ai genitori, che è meglio non frequentare determinate zone. È chiaro che ciò che è successo in mattinata, può capitare ovunque" ha aggiunto Civati.