"Hanno usato la mia carta" ma a fare shopping folle era stata lei: denunciata

Aveva fatto acquisti e pagamenti con la carta di credito e poi si era presentata dai carabinieri, con l'estratto conto al seguito, per denunciare movimenti sospetti di cui diceva di non sapere nulla. Ma a incastrarla sono state proprio le indagini che hanno accertato che i pagamenti erano riconducibili proprio alla donna, una 26enne brianzola, o ai suoi familiari. E adesso la ragazza è stata denunciata per simulazione di reato.

I fatti

I fatti risalgono a gennaio quando la giovane si era presentata in caserma a Besana in Brianza per denunciare svariati movimenti sospetti che erano stati effettuati con la sua carta di credito e dei quali diceva di non sapere nulla. E per documentare tutto aveva portato con sé anche l'estratto conto della carta, sporgendo denuncia contro ignori per le transazioni. Così i carabinieri avevano cominciato a indagare.

I pagamenti sono risultati essere stati effettuati nell’arco di sette mesi con il terminale di un bar del posto. Dopo i primi accertamenti, è stato possibile risalire ai beneficiari scoprendo che le transazioni - anche di diverse centinaia di euro ciascuna - erano state effettuate a favore di pedaggi autostradali, una società di cosmetica e prodotti di bellezza e una società di energia elettrica per il pagamento di bollette.

"Dalle informazioni acquisite da quelle società i carabinieri sono riusciti attestare quei movimenti proprio a carico della denunciante - titolare della carta di credito - o, in alcuni casi, a dei suoi familiari raccogliendo gravi e concordanti elementi indiziari nei confronti della donna" spiegano dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza. Per la 26enne alla fine è scattata una denuncia per simulazione di reato.