Giunti da sostituire, chiusura fino al 26 settembre lungo la provinciale Monza-Melzo

Due giunti da sostituire sui ponti e un tratto della provinciale Monza-Melzo chiuso fino al 26 settembre. L'intervento, in programma ad Agrate Brianza, rientra nell'ambito del piano di manutenzioni della provincia di Monza.

I lavori sono in corso sul cavalcavia in via Archimede lungo la sp 13 Monza-Melzo nel comune di Agrate al km 4+316; e sul cavalcavia A4 lungo lungo la sp 13 Monza – Melzo nel Comune di Agrate al km 4+ 480. Per la sostituzione dei giunti sui due manufatti è stata chiusa l’uscita della SP 13, in direzione centro, via Montegrappa-via Archimede ad Agrate B.za, per permettere la regolare esecuzione degli interventi riducendo le interferenze con il traffico veicolare. L’uscita resterà chiusa fino alla conclusione dei lavori prevista intorno al 26 settembre.

Gli altri cantieri sulle strade in Brianza

Settembre tempo di cantieri sulle strade provinciali della Brianza. In programma una serie di interventi di manutenzione straordinaria di vie e di ponti. Per un importo complessivo di oltre 360mila euro. E possibili disagi alla circolazione. Alcuni interventi potranno essere eseguiti anche di notte.

Ecco tutti i lavori in calendario: Iavori di ripristino della pavimentazione stradale sulla Sp 174 direzione Lazzate - Meda (Diramazione per Mariano)con intervento nel Comune di Lentate Sul Seveso dal km 500 al km 1100; sulla Sp 174 direzione Lazzate - Meda (Diramazione per Mariano): intervento nel Comune di Lentate sul Seveso, dal km 1100 al km 1800; sulla Sp 178 Roncello – Cornate intervento nel Comune di Busnago, dal km 1000 al 2000; sulla Sp 221 Meda - Confine di Figino: intervento nel Comune di Lentate, dal km 1650 al km 2600.