Scappa su un motorino rubato con due amici: i vigili li inseguono e li denunciano

Quel motorino con a bordo tre ragazzi ha subito insospettito gli agenti della polizia locale di Usmate Velate. I tre alla vista dei vigili non si sono fermati e si sono dati alla fuga. Ma poi, giunti nel sentiero delle More, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente a terra. Ma i tre - che poi sono risultati essere tutti minorenni - hanno proseguito la loro fuga a piedi, rincorsi dagli agenti della polizia locale.

Solo uno il ragazzo fermato: un 16enne residente in provincia di Lecco che è stato subito deferito all’autorità giudiziaria per ricettazione e per resistenza a pubblico ufficiale. Dalle verifiche effettuate è risultato che il motorino era stato rubato a Usmate Velate il giorno prima ed è stato perciò restituito al legittimo proprietario. L’operazione è poi proseguita e grazie all’accurata analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in diversi punti del comune, gli agenti sono riusciti ad identificare anche gli altri due ragazzi, entrambi minorenni e residenti a Usmate Velate. Anche gli altri due ragazzini sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.

“Esprimiamo il nostro plauso al responsabile della polizia locale, Mario Nappi, e a tutti gli agenti coinvolti nell’operazione per la prontezza e la professionalità dimostrata nell’intero svolgimento del loro servizio e per la capacità con cui si è risaliti a tutti i responsabili del furto – dichiarano il sindaco Lisa Mandelli e l’assessore alla Sicurezza Pasquale De Sena -. Questa operazione dimostra anche la validità del nostro impianto di sorveglianza in grado di coadiuvare l’intuito di chi opera quotidianamente per il controllo del nostro territorio. L’attenzione dell’amministrazione comunale in tema di sicurezza rimane alta, come dimostra il recente rinnovamento del parco auto a disposizione e l’implementazione della strumentazione a disposizione dei nostri agenti”.