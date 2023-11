Ancora un incidente sul lavoro: 49enne trasportato in ospedale

Ancora un incidente sul lavoro in Brianza. Vittima un uomo di 49 anni le cui condizioni, fortunatamente, non sono disperate. L’uomo non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 di oggi, martedì 21 novembre, in un impianto lavorativo di Usmate Velate in via Isonzo. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. Sul posto l’ambulanza e l’automedica. Fortuntamente quando i soccorritori sono arrivati le condizioni dell’uomo sono apparse, seppure serie, comunque meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il 49enne è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate.

Al momento non è stata ancora resa nota la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri e, come prassi, i funzionari dell’Ats Btianza