Lavori lungo la linea Seregno-Carnate, a Usmate chiude il passaggio a livello

Lavori lungo la linea Seregno-Carnate: a Usmate chiude per alcuni mesi il passaggio a livello. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per l’armamento dei binari, mediante il rinnovo e il risanamento della massicciata ferroviaria da parte di RFI.

“Si tratta di opere indifferibili ed urgenti per la messa in sicurezza della tratta ferroviaria” spiegano dal municipio. Un cantiere di esclusiva competenza di RFI che si protrarrà per alcuni mesi in itinere su tutta la linea e che prevede l’occupazione di una piccola parte di suolo pubblico (circa 90 metri quadrati) della via Cascina Cazzù e l’utilizzo momentaneo di un terreno privato, adiacente alla strada, per la logistica e come deposito merci di cantiere. RFI, su indicazione del Comune di Usmate Velate, realizzerà una strada temporanea lungo il perimetro della recinzione di cantiere per garantire il passaggio pedonale da e verso il sottopasso.

Inoltre, dal 12 al 25 luglio, è prevista la contestuale chiusura del passaggio a livello di via Brina. Gli uffici comunali stanno avendo un dialogo costante con RFI per fare in modo che il cantiere impatti il meno possibile; nella prima fase di cantierizzazione, qualche disagio sarà purtroppo inevitabile.