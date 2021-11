Shopping natalizio in sicurezza: i vigili (la sera) fanno gli straordinari

Gli agenti della polizia locale di Usmate Velate fanno gli straordinari. Pattugliamenti al calar del sole e durante la sera per garantire uno shopping in totale sicurezza per i cittadini. Nella serata di venerdì 12 novembre gli agenti hanno identificato alcuni giovani (senza però contestare alcun reato) che stazionavano in centro.

Il servizio - che è iniziato in settimana e proseguirà anche durante il periodo delle feste - prevede l'impiego di una pattuglia con luci lampeggianti fisse e passaggi continui per monitorare le zone residenziali del comune. Inoltre passaggi mirati anche nei pressi dei negozi e delle botteghe artigianali. In particolare in quei "punti" sensibili dove già da tempo i cittadini lamentano la presenza di situazioni a rischio (schiamazzi, abbandono di rifiuti, atti di vandalismo).

“L’obiettivo è duplice: da un lato aumentare il livello di sicurezza percepita da parte dei nostri cittadini e dei nostri commercianti - spiega Pasquale De Sena, assessore alla Sicurezza – Dall’altro, vogliamo capire nel dettaglio chi è presente sul nostro territorio, in quali orari e in quali luoghi. Una verifica puntuale che vuole dissuadere eventuali malintenzionati, prevenendo sul nascere possibili situazioni di criminalità e micro-criminalità. Vogliamo che tutti i cittadini possano trascorrere festività serene e tranquille, noi ci stiamo impegnando a fondo affinché tutto questo possa accadere”.