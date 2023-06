L'automobilista (recidivo) che guidava senza patente e senza assicurazione

Era alla guida dell’auto ma la patente non l’aveva mai conseguita e il mezzo, peraltro, era anche privo di assicurazione. A fermarlo gli agenti della polizia locale di Usmate Velate in occasione di un’attività di controllo. L’uomo, di origine straniera e residente in Brianza, è risultato sprovvisto sia di patente di guida (che non aveva mai conseguito), sia dell'assicurazione.

Grazie ad ulteriori controlli i vigili hanno scoperto che quell’automobilista era recidivo: già in passato era stata sanzionato per le stesse violazioni. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria, è stato sanzionato e l’auto è stata trasferita in un deposito in quanto sequestrato ai fini della confisca.

I controlli eseguiti dalla polizia locale hanno permesso negli ultimi mesi di individuare anche un secondo caso di recidività sul territorio per guida senza patente con veicolo sprovvisto della copertura assicurativa RC auto.