Va a fuoco la lavatrice: coppia di anziani salvata dai carabinieri

Quello strano odore di bruciato e poi le fiamme che avvolgevano la vecchia lavatrice. Tanta paura, ma per fortuna senza feriti, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che sono riusciti a mettere in salvo i due anziani coniugi che vivevano nella casa di Usmate Velate dove è avvenuto l'incidente.

Il fatto è accaduto alcuni giorni fa quando l'uomo e la donna hanno avvertito in diversi locali della loro abitazione uno strano odore di bruciato. L'uomo ha cercato di capire da dove provenisse quello strano odore e aperta la porta del bagno ha visto che dalla lavatrice si stavano propagando le fiamme. Immediata la telefonata al 112 che ha allertato i carabinieri della stazione di Arcore. I militari giunti sul posto hanno aiutato gli anziani coniugi ad uscire di casa, evitando così che respirassero i fumi nocivi e nel frattempo, con l'estintore in dotazione, hanno spento l'incendio evitando che le fiamme si propagassero nel resto dell'abitazione. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Monza che dopo avere ispezionato l'abitazione l'hanno giudicata agibile.

I due anziani sono stati trasferiti in ospedale per i controlli del caso, ma non hanno riportato traumi e ferite. All'origine del rogo, probabilmente, un malfunzionamento della lavatrice che aveva più di 20 anni e che ha causato un corto cicuito.