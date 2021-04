Fiamme nella notte: prende fuoco il tetto di una villetta in Brianza

Il fatto è accaduto il 18 aprile alle ore 1.30 in una villetta di Usmate Velate. Non si registrano feriti, non sono ancora note le cause del rogo

Svegliati nel cuore della notte dall’incendio che stava divorando il tetto. Grande spavento, ma per fortuna nessuno ferito, per le fiamme che si sono sprigionate nella notte di domenica 18 aprile in una villetta di Usmate Velate.

Era da poco passata la una e mezza quando è scoppiato l’allarme: il tetto di una villetta su due piani, in via Vittorio Emanuele, stava bruciando. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza, l’autoscala di Monza, i volontari dell’Aps di Monza e di Vimercate, un carro soccorso e le forze dell’ordine.

Grande lo spavento con persone che sono corse in strada, ma fortunatamente non si registrano feriti. I pompieri hanno spento l’incendio. Sulle cause delle fiamme stanno indagando gli inquirenti.