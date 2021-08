Stop a vandalismi e furti: arrivano nuove telecamere di sicurezza

A Usmate Velate gli occhi del Grande Fratello aumentano: passano da 66 a 68 le telecamere di videosorveglianza che controllano quello che succede in città.

All’inizio di settembre verranno installati due nuovi 'occhi elettronici': uno nelle vicinanze degli orti urbani, per tenere sotto costante osservazione uno degli spazi pubblici destinati al coinvolgimento dei cittadini; l’altro riprenderà l’accesso viabilistico alla città nei pressi di via Stazione – via Lombardia, garantendo un ulteriore controllo sui veicoli in transito sia in entrata che in uscita del territorio.

“Quello della videosorveglianza è un progetto al quale teniamo in modo particolare e che, nei mesi, ha dato risultati importanti aumentando la percezione di sicurezza dei nostri cittadini - dichiara l’assessore alla Sicurezza Pasquale De Sena -. In più occasioni, a seguito di tempestive denunce da parte di cittadini, le immagini riprese dalla videosorveglianza hanno permesso di individuare gli autori dei reati. Le registrazioni sono a disposizione della polizia locale e dei carabinieri”.

L’impianto di sorveglianza copre infatti luoghi strategici del territorio a tutela del patrimonio pubblico, ma più di recente sorvegliano anche i due ingressi del sentiero delle More, il centro civico di Cascina Corrada ed anche il sottopasso pedonale di via Lombardia che proprio in questi giorni è oggetto di un importante lavoro di tinteggiatura e riqualificazione.

“Alcune di queste videocamere sono di ultima generazione e auto-alimentate attraverso l’ausilio di un pannello solare - conclude De Sena -. In questo modo abbiamo la possibilità di garantire copertura anche a quegli angoli di territorio dove non è fattibile un collegamento diretto con la corrente elettrica. La tecnologia ci sarà sempre più di aiuto per far sentire i cittadini sicuri non solo nella propria abitazione, ma anche mentre sono in strada, in giardini pubblici o mentre attraversano il nostro territorio”.