Usmate Velate, nuovi mezzi per la polizia locale: sono due enduro stradali Moto Morini

Due nuovi motocicli in uso agli agenti di polizia locale di Usmate Velate acquistati dall’Amministrazione Comunale con un co-finanziamento di Regione Lombardia.

Si amplia, e al tempo stesso si rinnova, il parco mezzi attualmente in uso alla Polizia Locale: alle due nuove auto acquistate nello scorso biennio grazie alla partecipazione a bandi regionali e a contributi ricevuti a livello regionale, nelle scorse ore si sono affiancati i motocicli, appositamente allestiti per servizi di polizia locale.

La consegna ufficiale è avvenuta in occasione della Notte Bianca alla presenza del Sindaco Lisa Mandelli, dell’assessore alla Sicurezza Pasquale De Sena, del comandante Mario Nappi e del fornitore ufficiale dei mezzi chiaramente riconoscibili dalla cittadinanza dal punto di vista sia visivo che uditivo.

Si tratta di due enduro stradali a marchio Moto Morini, 650 cc di cilindrata, dotati di dispositivi acustici, sirene e di speciali luci LED sulla carrozzeria che delineano la sagoma del mezzo in modo tale da renderlo più visibile anche in occasione di servizi serali.

Le moto sono già pronte per essere utilizzate per servizi che richiederanno una maggiore mobilità e una tempestività per urgenze e emergenza sul territorio comunale, mezzi che potranno quindi aiutare gli agenti nel loro lavoro e nel rispondere più rapidamente ed efficacemente alle criticità quotidiane.

Le moto, nate per enduro stradale, consentiranno un ancor più efficace controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree di più difficile accesso, fra le quali rientrano aree verdi, strade sterrate, sottopassaggi stradali e ferroviari: luoghi di difficile monitoraggio a causa delle ridotte dimensioni di accesso e delle caratteristiche tecniche di costruzione dei manufatti di supporto alla linea ferroviaria.

Il costo complessivo del progetto è di poco superiore ai 30mila euro, di cui circa 15mila euro stanziati dal Comune di Usmate Velate e la parte restante finanziata da Regione Lombardia.

“Il percorso di innovazione della polizia locale di Usmate Velate passa anche dal recente acquisto di bodycam e fototrappole, strumentazione all’avanguardia che anche in questo caso ha ottenuto co-finanziamento regionale. In modo particolare, gli agenti già da alcuni mesi operano indossando bodycam con funzione di deterrenza e per l’acquisizione di prove audio e video da utilizzare in sede giudiziaria" ha spiegato l’assessore De Sena.