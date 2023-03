Abbandona i rifiuti in strada: scatta la multa di 400 euro

Aveva abbandonato i rifiuti domestici in strada, proprio a pochi passi dalla Villa comunale. Ma grazie alla collaborazione dei cittadini e alle telecamere di videosorveglianza gli agenti della polizia locale di Usmate Velate sono risaliti al colpevole. Una persona che vive a Usmate Velate e che ha utilizzato le strade della cittadina come pattumiera domestica. Non qualche sacchetto ma bidoni pieni di plastica, vetro, lattine, piccoli arredi che ormai avevano fatto il loro tempo e oltre una decina di sacchi di plastica pieni di rifiuti di ogni tipo.

Visionate le immagini di videosorveglianza e ricostruito l’accaduto, i vigili sono risaliti all’identità del responsabile. Si tratta di un residente al quale è stata elevata una sanzione complessiva di 400 euro.

“Il mio ringraziamento va agli agenti di polizia locale che, utilizzando le potenzialità della tecnologia e agendo in sinergia con la popolazione, sono risaliti al responsabile di un gesto che danneggia l’intera collettività e mina il quotidiano impegno delle famiglie che con attenzione si attengono alle regole della differenziazione del rifiuto - sottolinea Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza . Aver individuato in breve tempo l’autore di questo gesto è il messaggio più chiaro per sottolineare come, sul tema dell’igiene urbana, l’amministrazione comunale non sia disposta a tollerare forme di irregolarità o di inciviltà”.