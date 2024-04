Terremoto nel comune brianzolo: arresti per frodi e tangenti

Otto imprenditori e un funzionario comunale sono stati arrestati dalla guardia di finanza del comando di Monza, coordinata dalla procura di Monza, con le accuse, a vario titolo, di concorso in corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale.

I finanzieri, guidati dal colonnello Gerardo Marinelli, comandante provinciale hanno sequestrato agli indagati 243mila euro e altri 700mila a 7 società a loro riconducibili. Secondo le indagini, il dipendente comunale avrebbe inserito nella variante del nuovo Piano di governo del territorio di Usmate Velate una modifica per trasformare aree da agricole a edificabili e in cambio avrebbe percepito tangenti pagate con l'emissione di fatture false.

I fatti e le indagini

L'esecuzione delle ordinanze di arresto fin dalle prime ore della giornata di oggi, lunedì 29 aprile, nei confronti di 9 soggetti, con applicazione di 3 custodie cautelari in carcere (una delle quali nei confronti del funzionario comunale Antonio Colombo) e 6 agli arresti domiciliari, accusati a vario titolo di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale.

Oltre a Colombo le altre persone coinvolte sono Giovanni Carlo Beretta, Annabella Beretta, Galdino Magni, Ancilla Antonella Giuseppina Cantù, Francesco Magnano, Roberto Crestale, Luigi Roncalli e Alberto Riva.

Le indagini, svolte dalla procura di Monza con il supporto del nucleo di polizia economico - finanziaria della guardia di finanza di Monza si sono sviluppate attraverso dichiarazioni, perquisizioni, attività tecniche ed acquisizione di atti delle procedure amministrative che hanno consentito di ricostruire un articolato "sistema corruttivo prolungato negli anni in assenza di alcuna segnalazione di anomalia da parte dell'amministrazione comunale", così come si legge nel comunicato del procuratore capo Claudio Gittardi, concepito per mezzo e a beneficio di Antonio Colombo, responsabile dell'ufficio Territorio e Ambiente del comune di Usmate Velate. Il quale avrebbe trasformato, nella variante del nuovo Piano di governo del territorio deliberato dal consiglio comunale, alcune aree a destinazione agricola in aree di "trasformazione produttiva e/o edificatoria", con un evidente accrescimento del valore economico delle stesse.

Secondo quanto emerso le aree menzionate sono risultate essere di proprietà di società, alcune delle quali facenti capo a noti imprenditori locali destinatari, gli stessi destinatari del provvedimento cautelare, che come come chiarisce ancora il testo della procura "accordandosi con il funzionario pubblico, al fine di conseguire i vantaggi derivanti dalla valorizzazione urbanistica dei propri terreni hanno promesso e corrisposto al pubblico ufficiale dazioni illecite di denaro, veicolate attraverso il pagamento di false fatture emesse da una società di fatto riconducibile allo stesso funzionario".