Accende il barbecue con l'alcool: travolto da una fiammata, ustioni di secondo grado

Ustioni di secondo grado all'addome, al braccio e alla gamba destra. Tutto colpa di un "ritorno di fiamma" mentre cercava di accendere il barbecue. È successo nella mattinata di sabato 19 settembre in via Per Incirano a Nova Milanese, ferito un uomo di 44 anni.

Tutto è successo poco prima delle 8.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto trapelato sembra che il 44enne abbia usato del liquido infiammabile per ravvivare le fiamme ma all'improvviso il flacone gli è esploso addosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.