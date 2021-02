Vaccinazioni over 80, 7 anziani su 10 si sono prenotati: 278 dosi in un giorno in Brianza

Sono 4.143 gli anziani che nella giornata di martedì 23 febbraio hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid nell'ambito della fase '1 ter' della campagna vaccinale lombarda. A questo numero si devono aggiungere i 14 anziani che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 4.157.

Complessivamente nella giornata di martedì sono state somministrate 10.291 dosi di vaccino anti-covid. Intanto la campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha superato il mezzo milione di adesioni in meno di dieci giorni. Sono infatti 508.040 i cittadini lombardi over 80 che hanno aderito alla vaccinazione, il 70% del totale: 325.541 hanno effettuato la registrazione tramite il portale, 159.561 attraverso i farmacisti e 22.938 rivolgendosi ai medici di medicina generale.

Vaccini over 80, i numeri a Monza e Brianza

Sono 750 gli anziani over 80 che nell'ambito del distretto della Ats Brianza hanno ricevuto ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid, 278 solo nella giornata di martedì 23 febbraio. Sempre martedì sono stati 711 invece i vaccini somministrati nelle strutture coinvolte dalla campagna vaccinale regionale a cui si aggioungono 11 soggetti che hanno ricevuto la seconda dose per un totale di 989 vaccini in un giorno. Ammonta a 4.881 il numero delle persone vaccinate dal 18 febbraio ad oggi (i dati sono aggiornati al 23 febbraio) nell'ambito della Ats Brianza.