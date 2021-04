Vaccinazioni di massa al palazzetto di Besana Brianza, aperto il nuovo hub

Quattro linee vaccinali e quasi 600 somministrazioni al giorno che a pieno regime potrebbero diventare 1.440 vaccini quotidiani con dieci linee attive. E' stato aperto lunedì mattina a Besana Brianza il centro vaccinale diventato hub per la campagna massiva a Besana Brianza.

La struttura è stata llestita all'interno del palazzetto dello sport "Ezio Perego" in via De Gasperi. Al momento dell'apertura hanno presenziato il consigliere regionale Alessandro Corbetta, il sindaco Emanuele Pozzoli e il suo vice Ermo Gallenda, la dirigenza dell’ASST della Brianza e Don Mauro che ha impartito la benedizione prima dell'avvio delle attività.

“Regione Lombardia ha deciso di investire su Besana e vedere oggi il centro allestito e operativo ci riempi di orgoglio. Oggi è una bella giornata per tutto il territorio. - commenta Il consigliere regionale Alessandro Corbetta, presente all’inizio delle prime operazioni vaccinali.- Il nuovo hub rappresenta una risposta chiara e concreta alle esigenze dei cittadini. Si è partiti con 4 postazioni vaccinali, che consentiranno di vaccinare oggi circa 570 persone. Nelle prossime settimane le linee diventeranno 10 linee pari a circa 1.500 vaccinati al giorno. L’hub impegna per 4 linee circa 13 assistenti sanitari suddivisi tra medici, infermieri e personale amministrativo. Ciò che la Regione sta facendo qui è una forte risposta in ordine di tempo verso tutti quelli che hanno remato contro il sistema, auspicando il tracollo della macchina organizzativa lombarda". Venerdì a Carate Brianza era stato aperto anche il più grande hub vaccinale della Brianza, nelle sale della discoteca Polaris.