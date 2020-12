Vaccino spray, tra Vimercate e Carate 300 bimbi vaccinati in un giorno

Giornata di vaccinazioni sabato 5 dicembre all’Ospedale di Vimercate e Carate. Sono stati circa 300 i bambini tra i 2 e i 6 anni a cui è stato somministrato il vaccino spray nasale. Come è noto, questo tipo di vaccino contro l’influenza stagionale si somministra come un semplice spray, a due spruzzi, uno per narice, al posto della classica puntura tanto temuta dai più piccoli.

Un vaccino innovativo, assolutamente sicuro. Sono stati vaccinati a Vimercate 155 bambini e analogamente presso il presidio di Carate. “L’affluenza – spiega Marco Sala, primario della Pediatria in via Santi Cosma e Damiano- è stata complessivamente ordinata, con un sufficiente distanziamento all'arrivo, nella fase di consegna, compilazione e restituzione dei moduli, nella fase di vaccinazione ed in quella successiva di attesa (15 minuti). Ottima la collaborazione da parte di tutto lo staff”.

L’intenzione dell’ASST è quella di replicare (con prenotazione presso il contact center regionale) la giornata di vaccinazione alla popolazione infantile: le caratteristiche sono analoghe. L’appuntamento è sabato 12 dicembre, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. A tutti i bambini è stato regalato e sarà regalato un libro conservato nella biblioteca del reparto nell’ambito del progetto “Nati per leggere”.