Incidente in Valassina, schianto a Lissone: ferito 30enne

Incidente in Valassina nella serata di domenica 22 gennaio. Un ragazzo di trent'anni è finito in ospedale in codice giallo dopo uno schianto. I soccorsi sono intervenuti poco dopo le 20 lungo le corsie in direzione sud, verso Como, all'altezza dello svincolo di Lissone Ovest/Desio Nord. L'utilitaria su cui viaggiava il ragazzo avrebbe perso il controllo in seguito a un urto con un altro veicolo e poi si sarebbe schiantata contro il guard rail.

L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze in codice verde e giallo e i rilievi per accertare la dinamica del sinistro sono stati effettuati dalla polizia stradale. In ospedale è finito il conducente del veicolo. Domenica sera per consentire l'intervento dei soccorsi e i rilievi si sono registrati alcuni disagi alla circolazione nel tratto.