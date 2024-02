Incidente in Valassina, auto si schianta: traffico e code a Monza

Incidente e traffico in Valassina lunedì mattina a Monza. Poco prima delle 11 lungo le corsie della Strata Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga si è verificato un incidente che ha coinvolto una sola auto, nel tratto in direzione sud tra Lissone e Monza centro Viale Elvezia.

A bordo del mezzo c'era anche un uomo di 77 anni che è stato soccorso da un'ambulanza in codice verde e trasferito in ospedale. In Valassina lunedì mattina sono state al lavoro anche le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza. Nel sinistro risulta coinvolta una sola vettura che avrebbe perso il controllo, schiantandosi contro le barriere stradali. I pompieri hanno soccorso le persone coinvolte che erano già scese autonomamente dal mezzo incidentato e hanno lavorato per il ripristino delle condizioni di sicurezza con l'autopompa dalla sede centrale di Monza e il carro fiamma da Lissone.

Inevitabili i disagi e le ripercussioni sul traffico nel tratto lunedì mattina.