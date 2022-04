Incidente in Valassina, schianto tra due auto: due donne ferite e code

Due donne soccorse, veicoli danneggiati e lunghe code. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 20 aprile in Valassina, in Brianza. Il sinistro si è verificato poco prima delle 20.30 all'altezza di Lissone, lungo le corsie in direzione Milano.

A scontrarsi, secondo le prime informazioni, sono state due auto. Due anche le persone soccorse dal personale sanitario intervenuto sul posto: si tratta di una ragazza di 27 anni e di una donna di 37. Entrambe non sembrano aver riportato gravi ferite e le loro condizioni non destavano particolari preoccupazioni: sono state trasferite in codice verde e in codice giallo al Policlinico di Monza e all'ospedale San Gerardo di Monza. Tra le corsie della Valassina mercoledì sera sono intervenute due ambulanze e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità nel tratto.

Per consentire la rimozione dei veicoli incidentati e l'intervento dei mezzi di soccorso il tratto della Strada Statale 36 in direzione Milano è stato momentaneamente chiuso con uscita obbligatoria a Lissone-Desio Sud. Nella serata di mercoledì si è verificato qualche disagio per gli automobilisti in transito a causa delle code.