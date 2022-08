L'area cani dove i vandali "vietano" a Fido di bere

Nel giro di poco tempo è la quarta volta che viene danneggiato il rubinetto della fontanella. Prontamente aggiustato dai tecnici del comune, tempo qualche giorno viene nuovamente messo fuori uso.

Succede a Monza, nell'area cani di via Adigrat, l'unico spazio riservato agli amici a quattro zampe nel quartiere di Triante. La denuncia arriva da Barbara Zizza, referente Leidaa di Monza. "Non riesco a capacitarmi di questo gesto - spiega la responsabile della Lega italiana difesa ambiente e animali -. Sembra un dispetto, quasi a voler impedire ai cani di bere. La fontanella viene manomessa ma, con un piccolo sforzo, si riesce comunque ad aprire il rubinetto. Sembra che chi compie questo gesto lo faccia con la volontà di non far utilizzare l'acqua".

Zizza precisa che il problema è iniziato alcuni mesi fa, ancora prima dell'inizio dell'emergenza idrica. “È un vero e proprio atto di vandalismo contro gli animali e contro chi frequenta quello spazio - aggiunge -. Oltre a un danno per la collettività. Il rubinetto era stato da poco sistemato, nel fine settimana qualcuno si è divertito a romperlo ancora. Quella di via Adigrat è un'area cani piccola, dove non ci sono stati in passato problemi, eccezion fatta per il ritrovamento alcuni mesi fa di alcuni bocconi sospetti".

Barbara Zizza denuncia il gesto e spera in un rapido incontro con l'amministrazione comunale. "Quando verrà convocato nuovamente il tavolo di lavoro delle associazioni che si occupano del benessere degli animali ribadirò la necessità di installare telecamere di sicurezza nelle aree cani”, conclude.