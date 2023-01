La piazza brianzola presa di mira dai vandali per "divertimento"

Una fontana che non serve più a nessuno: divelta, sradicata e abbandonata in mezzo al vialetto. Vandali in azione a Biassono. "Ennesimo atto di vandalismo nella piazza Don Umberto Ghioni da parte dei ragazzi mal-educati".

A intervenire pubblicamente in seguito all'episodio è stato il sindaco che ha denunciato l'accaduto, condannando il gesto e rivolgendo un appello alle famiglie. "E' fondamentale fin da piccoli educare i figli al rispetto delle regole, aiutarli a comprendere che i loro comportamenti hanno delle conseguenze, che ci si deve assumere le responsabilità delle proprie azioni, che ci si deve far carico dei danni provocati a se stessi o agli altri: tutto questo significa aìutarli a crescere e a diventare adulti responsabili" ha detto il primo cittadino Luciano Casiraghi. Nell'area sono stati segnalati anche altri danneggiamenti ai cestini dei riifuti.