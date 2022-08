Vandali in azione al campo comune: bidoni e sedie gettate nell'orto, cartelli divelti

Sedie e bidoni rotti e gettati nell'orto. I vandali hanno fatto visita al campo comune nel quartiere monzese di Cederna. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 agosto. La denuncia nella mattinata di lunedì 29 agosto sulla pagina Facebook del campo con le immagine di quanto avvenuto il giorno prima.

Un raid che, secondo chi gestisce il campo di via Luca della Robbia, non sarebbe stato messo a segno dai ragazzini del quartiere. Con i quali, tutt'altro, sarebbe stato instaurato un ottimo rapporto di collaborazione. "Credo, anzi sono quasi sicuro, che sia un gruppo ristretto guidato da adulti che vogliono l’area degradata - si legge sulla pagina social del Campo comune -. La realtà è questa! Oltre a prendersela con l’orto comune se la prendono con i cartelli e le strutture messe dal comune di Monza". Da qui l'invito a un maggiore controllo di quello spazio comune che è diventato un importante punto di riferimento per il quartiere. Così che chi gestisce l'orto comune invita l'amministrazione anche ad installare telecamere.

La richiesta è ad una maggiore attenzione di quell'area anche da parte delle istituzioni. Per il bene del quartiere ma soprattutto delle tante persone che lo frequentano. Già in passato erano state avanzate richieste per una riqualificazione di quell'area che, per Cederna, non è solo un grande orto ma anche - e soprattutto - un luogo di incontro e di socializzazione. Da qui la richiesta di panchine e di tavoli fissi, di cestini dei rifiuti con l'invito che vengano svuotati regolarmente.