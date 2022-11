La casetta dell'acqua riempita di scritte

Hanno scambiato la casetta dell'acqua per una tela. Riempiendola di scritte, ma anche di disegni e parole volgari. Succede a Barlassina, piccolo comune della Brianza con poco meno di 7 mila abitanti recentemente salito alla ribalta delle cronache per un susseguirsi di furti (e di tentativi di furti) negli appartamenti.

La denuncia, con tanto di foto, è stata inviata alla redazione di MonzaToday da Claudio Trenta, residente e fondatore della pagina Facebook 'Succede a Barlassina ... (ditelo al Trenta)' dove raccoglie le segnalazioni di quello che funziona e non funziona in paese. "Dopo i ladri arrivano i vandali - spiega Trenta a MonzaToday -. Non sappiamo chi possa aver compiuto questo gesto. Probabilmente qualche gruppo di ragazzini".

Già in passato una casetta dell'acqua era stata presa di mira dai vandali. Era successo a Lissone dove la scorsa estate i vandali avevano seriamente danneggiato la casetta, rendendo impossibile l'erogazione dell'acqua.