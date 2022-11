La casetta dell'acqua presa a martellate e riempita di scritte

Hanno scambiato la casetta dell'acqua per una tela. Riempiendola di scritte, ma anche di disegni e parole volgari. Oltre che di martellate che l'hanno danneggiata in più punti. Succede a Barlassina, piccolo comune della Brianza con poco meno di 7 mila abitanti recentemente salito alla ribalta delle cronache per un susseguirsi di furti (e di tentativi di furti) negli appartamenti.

La denuncia, con tanto di foto, è stata inviata alla redazione di MonzaToday da Claudio Trenta, residente e fondatore della pagina Facebook 'Succede a Barlassina ... (ditelo al Trenta)' dove raccoglie le segnalazioni di quello che funziona e non funziona in paese. "Dopo i ladri arrivano i vandali - spiega Trenta a MonzaToday -. Non sappiamo chi possa aver compiuto questo gesto. Probabilmente qualche gruppo di ragazzini. Ma qualcuno li deve fermare".

Già in passato una casetta dell'acqua era stata presa di mira dai vandali. Era successo a Lissone dove la scorsa estate i vandali avevano seriamente danneggiato la casetta, rendendo impossibile l'erogazione dell'acqua.