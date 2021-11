Giovanissimi devastano il centro, "incastrati" dalle telecamere e multati 4 minorenni

Minorenni nei guai per aver devastato con atti vandalici il centro di Cologno Monzese. Gli episodi risalgono alla notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso ed erano stati immortalati dalle videocamere di sorveglianza dell'area. Ora le indagini, avviate dalla polizia locale, hanno permesso di identificare e rintracciare i responsabili.

A comunicarlo è stato il sindaco del comune alle porte della Brianza, Angelo Rocchi. "Grazie alle indagini della Polizia Locale e alla collaborazione di molti, siamo riusciti a identificare gli autori delle azioni vandaliche che hanno interessato il centro della nostra Città nella notte del 24 ottobre scorso. Si tratta di quattro minorenni residenti in città: due di 14 anni, uno di 15 e uno di 17 anni. Tutti e quattro sono stati sanzionati per aver creato turbativa e pericolo in luogo pubblico"



"A Cologno non c'è spazio per questo genere di bravate. E' sempre più pressante e fondamentale ragionare sui motivi che spingono questi ragazzi ad azioni e spedizioni come questa. Un ringraziamento particolare va alla Polizia Locale che ha lavorato duramente e ha condotto un'attività investigativa completa e minuziosa".