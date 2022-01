Vandali in azione: scritte sull'effigie di San Giacomo

La stupidità, purtroppo, non va in quarantena. I vandali hanno deturpato con le scritte il basamento dell'effigie di San Giacomo.

Il fatto è accaduto a Monza, dove è stata presa di mira la statua posizionata in via Pesa del lino, proprio all'ingresso di via Bergamo, la via della movida. Qualche buontempone, magari al termine di una serata alcolica, armato di bombolette ha riempito di scritte la base del monumento.

L'effigie, che è alta circa 3 metri, risale agli inizi del 1700. Raffigura San Giacomo, protettore dei cappellai. Una figura molto cara alla città di Monza che nel passato ha ospitato numerosi cappellifici. L'effigie era stata posta sulla porta di ingresso di via Bergamo. Poi nel 1908 la porta è stata abbattuta e l'effigie è stata trasferita nella chiesa di San Donato, in via Buonarroti.

Dopo quasi un secolo è stata restaurata e pochi anni fa posizionata all'ingresso di via Bergamo sorretta da un piedistallo. "Mi auguro che venga presto ripulita - commenta il monzese che ha segnalato il problema agli uffici comunali -. Ma soprattutto che venga valorizzata. Andrebbe posizionata una targa o un codice QR sulla base che descriva la storia di quell'opera che, posizionata in quel modo, sembra anonima".