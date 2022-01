Mici spariti e cucce devastate, distrutta la colonia felina a Seregno

Le casette devastate e i gatti spariti. Raid vandalico alla colonia felina al Dosso, a Seregno. Qui l'associazione Cani e Mici per Amici si occupa di circa 25 mici randagi a cui offre riparo e cibo in un'area al confine con Albiate.

La colonia felina però nei giorni scorsi è stata vandalizzata, con le costruzioni completamente distrutte. Una amara sorpresa che una delle volontarie che si occupano della gestione dello spazio ha trovato quando si è recata dai gatti. E dei mici non c'era più traccia. E alcuni di loro ad oggi non sono più tornati alla colonia. L'episodio risalirebbe ai primi di gennaio ed è stata sporta denuncia presso i carabinieri di Seregno che ora hanno avviato alcuni accertamenti.

"Abbiamo aspettato, ma non possiamo più tacere. Una delle colonie a Seregno (zona Dosso) che seguiamo è stata devastata" spiega l'associazione in un post sui social. "Stiamo risistemando le casette adibite a cuccia e punto pappa sperando che tutti i mici tornino a farsi vedere. Siamo preoccupati per l'incolumità dei mici. Grazie a chi in queste ore ci sta contattando e mostrando la sua vicinanza, sensibilità e offendo aiuto".