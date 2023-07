Il giardinetto frequentato di giorno dai bimbi e la notte preso di mira dai vandali

Gli schiamazzi serali e notturni proseguono ormai da tempo, ma questa volta si è passati dalle parole ai fatti. Vandalizzato a Monza l’ingresso del giardinetto di viale Romagna, angolo via Marche. A segnalarlo alla redazione di MonzaToday un residente stanco dei continui schiamazzi e delle notti insonni che da tempo denuncia il problema insieme ad altri monzesi che vivono in zona.

“Il fatto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì - spiega -. Uno dei due accessi di via Marche e via Umbria è stato forzato ed è stata divelta la rete”. I giardini pubblici, infatti, ad una certa ora chiudono ma c’è chi, malgrado il divieto, scavalca – o come in questo caso – forza l’ingresso.

"Purtroppo è un problema che prosegue da tempo: gruppi di giovani che la sera molto tardi, ma spesso anche la notte, si riuniscono nel giardinetto e bivaccano, gridano rendendo impossibile il sonno dei residenti. Siamo stanchi di questi comportamenti. Di giorno il giardinetto viene frequentato dai bambini, dalle mamme e dai nonni. Poi la sera e la notte diventa terra di questi gruppi che ci stanno rendendo le nottate impossibili”.