Fuori Salone, vandalizzata l'opera degli studenti sotto l'Arengario

Inaugura il Fuori Salone a Monza e la città si arricchisce in diversi angoli di installazioni per celebrare il Design. E l'arte - con le opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Nanni Valentini - è approdata anche in centro, sotto i portici dell'Arengario.

Architettura storica, design contemporaneo che lascia spazio alla creatività dei giovani studenti da un lato. Dall'altro l'inciviltà e i vandalismi. "Dobbiamo confrontarci a nostro malgrado con l’inciviltà e l’insensibilità di alcuni, che puntualmente si riversa contro il Bene artistico. Alcune delle nostre sculture sono state purtroppo danneggiate" hanno fatto sapere dall'Associazione Monza Arte Contemporanea.

FOTO - L'installazione prima del danneggiamento

"L'opera si ripara, ci aiuterà l’azienda Cantù per un repentino ripristino. Che il nostro impegno sia umiliato, questo non è permesso" hanno aggiunto. "L’associazione, gli studenti, il Comune di Monza, si impegnano ad offrire alla comunità un prodotto culturale gratuito e ricco di stimoli e fermenti creativi - qual è il compito della cultura se non quello di creare dal nulla?-; questo non significa che dietro le quinte non ci sia lavoro, fatica, tempo dedicato, pazienza. Invitiamo a denunciare questi gesti e darne la prova con foto o filmati, perchè l’arte pubblica avrà anche i suoi ovvi pericoli ma questo non ci fermerà nel nostro intento di voler divulgare, sensibilizzare e suggerire ciò che per noi è giusto e motivo del nostro vivere".

Solo qualche giorno fa a Meda si era consumato un gesto analogo con una installazione posizionata in città in occasione del Palio che era stata danneggiata. A poche ore dal vandalismo i carabinieri avevano individuato gli autori: si tratta di cinque minorenni che sono stati denunciati.