Vandali scatenati al parchetto: sradicano lo scivolo dei bimbi

"Il rispetto di ciò che è di tutti dovrebbe essere alla base della convivenza civile tra le persone". Con queste parole il sindaco di Lesmo, Marco Desiderati, ha condannato l'atto vandalico avvenuto ai danni di uno scivolo nel parchetto cittadino.

Ignoti hanno divelto la giostra, rendendo pericoloso l'accesso ai più piccoli. Le segnalazioni pervenute in municipio hanno permesso ai tecnici di intervenire e ripristinare il gioco. "L'atto sprovveduto di un piccolo gruppo di persone non danneggia solo i bambini, che in questo momento non potranno divertirsi al parchetto sotto casa, ma tutta la Comunità e, non meno importante, costringe l'amministrazione a distrarre tempo e risorse pubbliche per riparare quello che già funzionava, inevitabilmente togliendole a qualcosa che si sarebbe potuto fare altrove" spiegano dal municipio. L'atto vandalico risale alla scorsa settimana ed è stato compiutio ai danni delle strutture di gioco dedicate ai più piccoli al Parco "Antonio Beretta" di via Martiri delle Foibe.

"Il personale dell'ufficio tecnico ha effettuato tempestivamente un sopralluogo e ha subito provveduto a mettere in sicurezza lo scivolo che era stato divelto da terra, impedendone l'utilizzo che sarebbe stato estremamente rischioso. Il prima possibile verrà riparato. Ringraziamo i cittadini che ci hanno segnalato il problema permettendoci di salvaguardare la sicurezza di tutti e ci auguriamo che tali gesti non si ripetano in futuro".