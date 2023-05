Vandali in azione nell'oasi verde: sradicati gli arbusti appena piantati

“Non c’è spiegazione per quel gesto vile. Perché prendersela con delle piantine che abbiamo messo a dimora, delle quali ogni giorno ci prendiamo cura invitando anche i residenti del quartiere, e soprattutto i bambini e i ragazzi, a rispettare l’ambiente e a tutelarlo? Che senso ha sradicare delle piantine e poi gettarle lì, accanto, a dove pian piano stavano crescendo?”. È senza parole Elisa Bompadre, residente a Cederna e che durante le Pulizie di primavera organizzate dal comune di Monza lo scorso 15 aprile, insieme ad altri cittadini aveva messo a dimora quelle piantine che erano state messe a disposizione dal comune.

“Abbiamo affisso anche dei cartelli – ha spiegato a MonzaToday -. Con la scritta ‘Aiutatemi: ho bisogno d’acqua. Noi siamo come neonati, se non riceviamo cure tutti i giorni non vivremo a lungo’”. Aveva coinvolto nel progetto i ragazzi, invitandoli a prendersi cura di quelle piantine che avrebbero portato un ulteriore angolo di verde e di bellezza nel quartiere. Un lavoro educativo non sempre semplice, che ha dovuto scontrarsi anche con la pigrizia ma che alla fine sembrava aver dato i frutti con quelle piantine che pian piano stavano crescendo.

Fino a quando, pochi giorni fa, è arrivata la triste sorpresa: qualcuno le aveva sradicate e abbandonate lì accanto al buco dove erano state piantate. Un gesto senza un perché, senza una plausibile spiegazione: 6 le piantine strappate dal terreno, mentre altre hanno resistito perché più grosse e piantate più in profondità. “Siamo molto amareggiati per quanto è accaduto - prosegue -. Ci siamo rimasti male noi, ma ci sono rimasti male anche i ragazzi: che senso ha prendersela con una pianta, che cosa ti ha fatto di male? Forse qualcuno non ha gradito l’iniziativa?”.

Un’iniziativa che però aveva raccolto l’entusiasmo dei grandi e dei piccini che nella mattinata del 15 aprile non solo avevano ripulito l’area, ma avevano piantumato quegli arbusti che avrebbero portato verde e ombra in quell’angolo del quartiere. “C’era un bel progetto dietro a quella piantumazione - conclude -. Un progetto non solo di educazione al verde, ma anche di condivisione. Fa male quel gesto vile e di disprezzo verso le piante e verso il nostro operato”.