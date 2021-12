Vandali devastano la pista di pattinaggio di Natale

Vandali contro la pista del pattinaggio su ghiaccio allestita da poco per le feste di Natale. E' successo a Carugate, comune milanese alle porte di Monza, in piazza della Chiesa, nella notte tra lunedì e martedì. Ne dà notizia il sindaco Luca Maggioni spiegando che i tecnici si sono dati da fare per ripristinare il ghiaccio entro mercoledì 8.

"Alcuni vandali minorenni ieri notte hanno rovinato la pista del ghiaccio", scrive Maggioni in un post su Facebook: "Stiamo facendo le corse per ripristinare il ghiaccio entro domani. Gli stessi minorenni protagonisti di atti di vandalismo nei mesi passati in molti parchetti del nostro Comune".

"Qui - prosegue il primo cittadino - non è questione di telecamere o controllo (le persone coinvolte sono peraltro ben conosciute alle forze dell'ordine che sono intervenute prontamente) ma di qualcosa che non va. Non voglio parlare in questa sede dell'emergenza educativa, sicuramente centrale e importante, ma fare una semplice considerazione: le iniziative e le attrazioni hanno un costo e un lavoro da parte di tante persone. Forse siamo abituati a dare per scontato tutto quello che abbiamo e tutte le iniziative che a fatica vengono organizzate. Ma non è così. E faremmo tutti bene a ricordarcelo per il futuro".