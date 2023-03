La scuola presa di mira dai vandali: prima devastata la palestra, poi le aule

La scuola elementare Omero di Monza non ha pace. In un mese è stata visitata due volte dai vandali. All'inizio di febbraio qualcuno si era introdotto nella palestra danneggiando gli attrezzi, poi nel fine settimana ancora un'incursione. Questa volta ben più grave con alcuni vandali che si sono introdotti al primo piano e oltre ad avere devastato armadi, tavoli e sedie, hanno gettato per terra materiale didattico e hanno imbrattato muro e pavimento con la vernice.

Una vicenda che ha sconvolto la comunità del quartiere di Sant'Alessandro, ma anche il sindaco Paolo Pilotto. Il primo cittadino, lunedì sera, ha raccontato in consiglio comunale quello che era successo elogiando il grande lavoro svolto dagli insegnanti, dagli operatori scolastici, dai referenti comunali per permettere che lunedì mattina i bambini potessero ritornare a scuola. Nel fine settimana hanno lavorato senza sosta affinché lunedì mattina i bimbi potessero rientrare in classe.

Bambini che proprio poche settimane fa, dopo la prima incursione in palestra, avevano preso carta e penna e scritto una lettera al questore Marco Odorisio. I bimbi non si capacitavano del perché si potessero compiere dei gesti simili. Purtroppo la lettera dei bimbi non è arrivata ai vandali che nei giorni scorsi hanno messo a soqquadro la scuola. Il sindaco ha condannato fortemente il gesto sia in consiglio comunale sia sui social dove ha scritto: "Il primo cittadino, oltre che insegnante di religione, lancia un appello a chi ha compiuto quella devastazione. "Pensateci, avvicinatevi a qualcuno a cui volete bene, fate spazio a tutto il positivo che c'è dentro di voi e che magari in questo momento non riuscite a vedere. E fermatevi prima di compromettere la vostra vita".